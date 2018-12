WEltretter : „Um Silvester ist die Luft total verseucht“

Sie glitzern, knistern und funkeln und gehören halt zu Silvester: Wunderkerzen. Aber die Sternspritzer sind umweltschädlich. Der 14-jährige Johannes aus Hamburg hat darum an einer Alternative getüftelt. Hier erzählt er davon.

von Protokoll: Bernadette Schmidt

26. Dezember 2018, 18:12 Uhr

Vor zwei Jahren bin ich auf der Suche nach einem Projekt für den Jugend-forscht-Wettbewerb im Internet auf ein Rezept für Wunderkerzen gestoßen. Dabei ist mir aufgefallen, dass Wunderkerzen Bariumnitrat enthalten, ein Salz, das gesundheitsschädlich ist.

Also hatte ich eine Idee: Ich wollte Wunderkerzen entwickeln, die schadstoffärmer sind als die, die man kaufen kann. Ich änderte das Rezept und tauschte das Bariumnitrat durch andere Salze aus. Dabei entstanden unterschiedliche Mischungen, und ich habe getestet, welche am besten brennen.

Mit meinem Ergebnis habe ich die Regional- und die Landesrunde von Jugend forscht gewonnen. Aber ich wollte der Sache weiter auf den Grund gehen: Denn nicht nur die Bestandteile von Wunderkerzen sind teilweise schädlich, sondern auch die Gase, die in die Luft gelangen, wenn man die Wunderkerzen abbrennt. Dabei wird etwa das giftige Kohlenstoffmonoxid freigesetzt, oder Stickstoffdioxid, das auch Autos ausstoßen. Ich habe ein Jahr lang ein bis zwei Nachmittage in der Woche im Chemielabor des Schülerforschungszentrums Hamburg verbracht! Dort habe ich mithilfe eines Messgerätes erforscht, in welcher Menge welche Gase auftreten. Ich kam zu dem Ergebnis, dass es besser ist, wenn man statt des giftigen Bariumnitrats Ammoniumnitrat verwendet. Warum die Feuerwerksindustrie das nicht macht, weiß ich nicht. Aber sie sollte mal damit anfangen umzudenken. Denn um Silvester ist die Luft wegen des ganzen Feuerwerks total verseucht.