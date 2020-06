Mitmachen : Ulrikes Aquarellmalschule

Avatar_shz von Ina Reinhart

12. Juni 2020, 21:11 Uhr

Mit einem Brief fängt alles an. Paula (13) aus Limburg schreibt an Ulrike Plötz. Sie will wissen, wie Aquarellmalen geht. Ulrike lebt in Eutin und malt jeden Tag. Sie ist Künstlerin – und mit Paulas Großmutter Maggie befreundet.

„Da helfe ich gern“, sagt Ulrike. „Ich werde Paula ein paar Sachen verraten, die dafür wichtig sind und mir besonders gut gefallen.“

Wenn du mehr über die Künstlerin Ulrike Plötz wissen willst, dann schau doch mal online bei ihr vorbei unter: www.kunstpunkt16.de

Vielleicht habt ihr Lust, mitzumachen und es auch einmal zu versuchen.

Auf der KiNa-Seite führt euch Ulrike nun Schritt für Schritt ans Aquarellmalen heran. Zweimal pro Woche kommen neue Folgen.

Und hier findet ihr alle Folgen zum Download:

Zum Loslegen braucht ihr natürlich die richtige Ausrüstung.

Aquarellkurs_1_Zubehör_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Aquarellmalen - dazu braucht man Farbe und Wasser: Die Grundtechniken

Aquarellkurs_2_Grundtechniken_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Farben-Wissen

Aquarellkurs_3_Farben_mischen_Farbkreis_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Jeder kann zeichnen lernen

Aquarellkurs_4_Zeichnen_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Pinsel-Wissen

Aquarellkurs_5_Pinsel_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Technik: Lavieren - mit Beispielen

Aquarellkurs_6_Laviertechnik_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Aquarellkurs_6_Laviertechnik_Beispiele_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Technik: Lasieren

Aquarellkurs_7_Lasiertechnik_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Technik: Nass in Nass - und ein Beispiel

Aquarellkurs_8_Nass-in-Nass-Technik_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Aquarellkurs_8_Nass-in-Nass-Technik_Beispiel_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Technik: Granulieren - und ein Beispiel

Aquarellkurs_8_Nass-in-Nass-Technik_Beispiel_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Aquarellkurs_9_Granulieren_Beispiel_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Die Auswaschtechnik

Aquarellkurs_10_Auswaschtechnik_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Material-Mix: Kugelschreiber - und ein Beispiel

Aquarellkurs_11_MixedMedia_Kugelschreiber_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Aquarellkurs_11_MixedMedia_Kugelschreiber_Beispiel_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf

Material-Mix: Wasserlösliche Farbstifte

Aquarellkurs_12_MixedMedia_Farbstifte_Ulrike_Ploetz.jpeg.pdf