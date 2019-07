Pferdesport : Über die Stange ohne zu berühren

von Ina Reinhart

19. Juli 2019, 18:13 Uhr

Aachen | Schafft es Weltmeisterin Simone Blum mit Alice auf den ersten Platz? Diese Frage stellen sich wohl gerade viele Pferdesport-Fans. Denn Simone Blum tritt in der Stadt Aachen gegen die besten Springreiter der Welt an. Dort findet gerade ein wichtiges Turnier mit dem Namen CHIO statt. Morgen geht es für Simone Blum dabei um den Großen Preis von Aachen. Das ist ein Wettbewerb im Springreiten im Einzel. Dabei müssen die Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden Hindernisse wie etwa Stangen bewältigen. Die können fast so hoch sein wie ein Erwachsener. Berührt das Pferd eine Stange, werden Punkte abzogen.

Am Ende gewinnt, wer am wenigstens Fehler gemacht hat. Waren mehrere Reiter fehlerfrei, entscheidet die Geschwindigkeit. Vielleicht schafft es ja wieder Simone Blum. „Simone ist cool“, sagt ihr Trainer.