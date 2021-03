Gesund Essen : Tricks bei der Werbung durchschauen

Lass dich nicht täuschen beim Einkaufen.

11. März 2021, 17:56 Uhr

Berlin | „Das ist bestimmt lecker! Das will ich haben!“ Beim Einkaufen hast du so etwas vermutlich schon mal zu deinen Eltern gesagt. Vielleicht hast du gerade auf einer Müsli-Packung das Bild einer coolen Comic-Figur entdeckt. Dann ist dieses Müsli bestimmt auch lecker und gesund. Oder doch nicht? Vielleicht soll die Figur einfach nur zum Kauf von genau diesem Müsli verlocken?

Gutes Essen statt Spielzeug

Herauszufinden, ob das so ist, ist manchmal schwierig. Ein Experte rät: „Du solltest dich über Vor- und Nachteile informieren. Außerdem solltest du dich fragen: Brauche ich das überhaupt? Und du musst dir überlegen, ob du beeinflusst wirst.“ Beim Müsli würde das bedeuten: die Figur am besten nicht beachten. Stattdessen kannst du auf der Verpackung nachlesen, wie viel Zucker und Fett das Müsli enthält und vergleichen. So findest du heraus, ob es eher gesund oder eher ungesund ist.

Tobias Hase/dpa

Auch Influencerinnen und Influencer schwärmen in ihren Videos von bestimmten Produkten, etwa Schminke oder Computerspielen. Allerdings machen sie das möglicherweise, weil sie von Firmen Geld bekommen.

Deshalb solltest du dich fragen: Ist diese Empfehlung Werbung oder eine eigene Meinung? Den Unterschied erkennst du zum Beispiel so: „Das erste ist, dass Werbung gekennzeichnet werden muss. Da steht dann ein Satz wie ,Dieser Post enthält Produkt-Platzierungen’.“ Außerdem solltest du dich fragen, ob wirklich stimmen kann, was der Influencer erzählt.

Ungesundes Essen zu erkennen kann man aber üben. Einige Schulen machen das bereits im Unterricht. Die Schüler sprechen dann darüber, welche Tricks Hersteller nutzen.