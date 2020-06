Sport : Trainieren mit dem Lauf-ABC

Die einen quälen sich mit rotem Kopf, für andere ist Laufen ein super Hobby. Alessia und Shanaya verraten ihre Tricks.

24. Juni 2020, 13:14 Uhr

Zürich | Es ist 17.15 Uhr. Alessia und Shanaya warten auf ihren Trainer. Die beiden sind elf Jahre alt und treffen sich jeden Donnerstag mit anderen jungen Sportlern in ihrem Leichtathletik-Club. Die Kinder trainieren in Zürich in unserem Nachbarland Schweiz.

Zur Leichtathletik gehören viele Disziplinen: Laufen, Springen und Werfen etwa. Shanaya macht diesen Sport seit dem Kindergarten, Alessia ist seit vier Jahren dabei.

Zu jedem Training gehört ein längerer Lauf. „Wir hassen Ausdauerlauf“, sind sich Alessia und Shanaya einig und lachen. Sprinten macht viel mehr Spaß. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Ohne Kraft und Ausdauer wird man nicht richtig schnell.

Richtig laufen macht Spaß

So wie den Mädchen geht es vielen. Trainer Igor Maggini findet das schade. „Oft geht es in der Schule nur um das Laufen mit Stoppuhr. Die Kinder sollen sich durchbeißen. Die, die immer gewinnen, finden das toll. Die anderen verlieren die Lust. Wenn sie lernen würden, wie sie richtig laufen, würde es ihnen auch Spaß machen.“

Aufwärmen

In der Zwischenzeit hat der Trainer mehrere Aufwärmübungen aufgebaut. Im Training nennt man das Lauf-ABC. Dabei werden die Gelenke und Muskeln vorbereitet. Die Sportlerinnen und Sportler sollen dadurch zum Beispiel nicht so schnell umknicken.

Tipp: Plötzlich zwickt es in der Seite. Das kennt beim Laufen fast jeder: Seitenstiche. Manchmal ist man beim Laufen auch total außer Atem.

Alessia und Shanaya haben ein paar Tipps parat, damit man nicht aus der Puste kommt.„Es hilft, langsam anzufangen und sich dann zu steigern“, sagt Alessia. Immer mal zu gehen, sei okay, bis man eine lange Strecke durchlaufen kann. „Es geht darum, dass man durchhält“, verrät Shanaya ihre Taktik. „Also laufe ich langsam im gleichen Tempo. Wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr, laufe ich einfach langsamer. Ist doch egal, ob ich dabei Letzte bin.“ Und wenn man mal Seitenstechen bekommt? „Dann versuche ich noch langsamer zu werden oder kurz zu gehen. Ruhig weiteratmen. Dann geht das weg.“

Erstmal sollen Alessia, Shanaya und die anderen beim Laufen die Knie heben. Bis zur ersten Markierung, dann im Hopserlauf zur nächsten und zurück. Dann beugen sie sich aus dem Stand nach unten, bis ihre Hände den Boden berühren. Sie bewegen sich mit den Händen immer weiter vor, bis sie im Liegestütz sind. Zum Abschluss gehen alle noch zwei Strecken und machen nach jedem Schritt eine Standwaage. Sie beugen den Oberkörper gerade nach vorne, stehen auf einem Bein und strecken das andere Bein nach hinten.

Das alles hilft nicht nur beim Joggen. Heute trainiert die Gruppe Weitsprung. Und wieder steht das Laufen im Mittelpunkt. Der Trainer zeigt den richtigen Rhythmus, um beim Absprung nicht überzutreten. „Die Sprungweite kommt dann von selbst“, erklärt er.

Abwechslung hilft: Barfuß auf die Wiese

Jetzt ist Shanaya dran. Sie konzentriert sich, läuft immer schneller auf das Brett zu. Bam, Bam, Bambam – und Sprung. „Super, genau so“, lobt der Trainer. Alle haben Sand in den Schuhen, das Training nähert sich dem Ende. „Jetzt noch auslaufen“, sagt Igor Maggini. „Das könnt ihr auch gern barfuß auf der Wiese machen.“ Da ist er, der Ausdauerlauf. Doch das stresst niemanden. Alle laufen los.

Tipp: Versuche, barfuß auf einer Wiese oder angenehmem Boden zu laufen.

Das ist ein ganz anderes Gefühl. Trainer Igor Maggini erklärt: Die Schuhe schonen die Füße zwar auch. Sie machen es aber auch leichter, sich Fehler anzugewöhnen. Beim Laufen ohne Schuhe machst du automatisch natürlichere Bewegungen.- Probiere unterschiedliche Laufstile aus. Mache mal einen lockeren Dauerlauf, mal kurze Sprints mit Übungen dazwischen. Setze dir Ziele.

Zum Beispiel: „Ich laufe bis zu diesem Baum, von dort darf ich bis zu diesem Zaun gehen, dann laufe ich wieder bis zum nächsten Ziel.“ - Wenn du mit Freunden laufen gehst, versucht so langsam zu laufen, dass ihr euch noch unterhalten könnt.- Wenn du längere Strecken laufen möchtest, kannst du vorher einige Übungen machen: zum Beispiel mit einem Springseil springen. Dann sind deine Füße besser vorbereitet.