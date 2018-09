Gartenkinder : Tomatenketchup selbst gemacht

Ein neues Rezept von den Villekula-Gartenkindern

von Tjorven Reisener

20. September 2018, 19:17 Uhr

Der Herbst ist da, und er bringt uns viele leckere Dinge aus dem Gemüsegarten. Kartoffeln werden aus der Erde geholt und viele, viele Tomaten leuchten in Rot, Gelb und Orange im Gewächshaus.

Die Villekula-Gartenkinder pflegen fleißig die Tomaten und gießen sie von unten, denn die Tomaten mögen Wasser auf den Blättern gar nicht. Danach ernten sie die reifen Früchte, wenn sie sich leicht von der Tomatenpflanze lösen lassen. Dabei ist ein bisschen Feingefühl gefragt. Aus Tomaten lässt sich Ketchup selber machen. Dazu passen Kartoffelwedges. Die Villekula Gartenkinder haben hierfür ein leckeres Rezept:

Sie brauchen:

1 Kilogramm kleine Tomaten

1 kleine Chilischote (für alle, die es etwas schärfer mögen)

100 Gramm Zucker

200 Milliliter Weißwein-Essig

1 Teelöffel Salz

1 Handvoll Basilikumblätter

Foto: Tjorven REisener

So geht’s:

Tomaten und die Chilischote kleinschneiden und mit dem Zucker und dem Essig in einem Topf etwa eine Stunde lang köcheln lassen. Basilikum dazugeben und alles pürieren. Anschließend in ein mit heißem Wasser ausgekochtes Glas geben und nach dem Abkühlen im Kühlschrank aufbewahren.

Nun können die Wedges zubereitet werden. Die Kartoffeln sind im Villekula-Garten schon geerntet und werden aus dem Lager geholt, gewaschen und in längliche Spalten geschnitten.

Die Gartenkinder machen das Feuer im Lehmofen an, verteilen die Kartoffeln auf einem Blech mit Öl, Salz und Rosmarin. Alles vermischen und ab in den Ofen! Wer mag, kann noch etwas Sesam über die Kartoffeln streuen. Kartoffelwedges in den Ketchup dippen – und verputzen!