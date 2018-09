Tierarten : Tiger in der Fotofalle

Tolles Bild und gute Nachrichten

von dpa

24. September 2018, 19:53 Uhr

Ein gestreiftes Tier mit spitzen Zähnen. Was kann das sein? Ein Tiger! Er wurde mit einer Wildtierkamera fotografiert. Sie macht automatisch ein Bild, wenn sich vor der Linse etwas bewegt. Man sagt deswegen auch Fotofalle.

In freier Wildbahn lebten die Tiger einst in vielen Ländern in Asien. Inzwischen gibt es aber nur wenige frei lebende Tiger. Dabei haben die Großkatzen kaum Feinde – bis auf den Menschen.

Durch die Wilderei ist die Zahl der Tiger zurückgegangen. Außerdem gibt es immer weniger Lebensraum für sie. Tierschützer setzen sich deswegen seit Jahren für ihren Schutz ein. Am Sonntag gab es für sie Grund zur Freude. Es hieß: Im Land Nepal wurden wieder mehr Tiger gezählt. Nepal liegt in Asien zwischen China und Indien.