Tierwelt : Tiger fliegt in die Freiheit

Seine Art ist bedroht. Menschen versuchen, zu helfen.

15. März 2021, 19:53 Uhr

Ein Helikopter fliegt über die Landschaft. Er hat eine Transportbox mit langen Seilen unter sich befestigt. Darin befindet sich ein Sumatra-Tiger. Drei Monate lang war das Tier in Gefangenschaft gewesen. Denn das Männchen war in ein Wohngebiet in dem Land Indonesien in Asien eingedrungen. Er wurde dann eingefangen, in ein Wildschutzgebiet gebracht und dort beobachtet.

Nun aber brachte der Helikopter den Tiger in ein Schutzgebiet auf der Insel Sumatra. Dort soll er wieder in Freiheit leben. Der Sumatra-Tiger ist die kleinste der noch lebenden Unterarten des Tigers. Er lebt nur in den Wäldern und Sümpfen auf Sumatra und ist vom Aussterben bedroht. Es soll in Indonesien nur noch 600 dieser Tiere in der Wildnis geben.