Buchtipp : Tierische Jäger und ihre Tricks

von dpa

25. Januar 2019, 06:43 Uhr

Tiere, die nicht im Zoo oder als Haustier leben, müssen sich ihr Essen selbst beschaffen. An Blätter und Früchte zu kommen, geht vielleicht noch. Die flüchten immerhin nicht. Aber für Fleischfresser heißt es, auf Zack zu sein.

Was die Jäger in der Wildnis alles anstellen, um Beute zu machen, erfährst du in einem neuen Buch. Es heißt „Tierisch tödlich - Die raffiniertesten Jagdtricks in der Natur“.

Ameisenlöwe, Buckelwal und Spinnenschanz-Viper

Der Ameisenlöwe etwa gräbt fiese Sandgruben. Buckelwale kesseln Fischschwärme mit Hilfe von Luftblasen ein. Und wie geht die Spinnenschwanz-Viper vor? Mit ihrem Schwanzende gaukelt sie Vögeln vor, eine köstliche Spinne zu sein. Der Vogel pickt gierig nach dem vermeintlichen Leckerbissen - und wird dann blitzschnell gepackt! Der Schützenfisch ist eine lebende Wasserpistole. Er spuckt einen langen Wasserstrahl, mit dem er Insekten abschießt.

Wunderschön gezeichnet

Das Buch besteht hauptsächlich aus wunderschön gezeichneten Bildtafeln. Sie lassen sich in verschiedene Richtungen aufklappen. Aber natürlich erfährst du nicht nur in Bildern etwas über die Tiere, sondern auch in kurzen Texten. Insgesamt werden zehn Meister der Jagd vorgestellt. Manchmal reicht es übrigens, der Nase nachzugehen: Eisbären können Robben über weite Entfernungen riechen.

Markus Bennemann, „Tierisch tödlich – Die raffiniertesten Jagdtricks in der Natur“. Ab 8 Jahren. 64 Seiten. 20 Euro. Verlag: Gerstenberg.