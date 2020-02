Politik : Tiere besser schützen

Manche Tierarten legen weite Strecken zurück. Doch dabei stoßen sie immer häufiger auf Hindernisse.

Avatar_shz von Ina Reinhart

18. Februar 2020, 17:46 Uhr

Gandhinagar | Viele Tiere verbringen ihr ganzes Leben am gleichen Ort. Andere wandern immer wieder von einem Gebiet in das nächste. Manche legen unheimlich weite Strecken zurück. Doch dabei werden sie von uns Menschen gestört. In dieser Woche treffen sich Fachleute auf einer Konferenz in Indien. Sie sprechen darüber, was man für wandernde Tierarten tun kann. Wir haben für euch die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst:

Welche Tierarten wandern?

Weltweit legen Tausende Tierarten weite Strecken zurück, sagen Experten. Die größte Gruppe bilden die Zugvögel. Störche, Gänse und andere Vögel überwintern oft in wärmeren Gegenden. In den Meeren sind Fische, Wale, Schildkröten und Robben auf Reisen. Sie suchen etwa bestimmte Orte auf, um sich zu vermehren. Auch auf dem Landweg gehen Tierarten auf Wanderschaft: Elefanten, Antilopen und Raubkatzen wie der Jaguar zum Beispiel. Sie durchstreifen riesige Gebiete auf der Suche nach Nahrung und Wasser.

Welche Hindernisse stehen den Tieren im Weg?

Oft haben wir Menschen damit zu tun. Durch neue Siedlungen, Straßen, Schienen und Zäune schränken wir den Lebensraum vieler Tiere ein. Wandernde Tiere sind stark betroffen. Vögel verlieren ihre Rastplätze oder werden gefangen. Meerestiere verfangen sich in Fischernetzen. Oder sie fliehen vor dem Müll im Wasser und dem Schiffsverkehr.

Wie können wir den wandernden Tierarten helfen?

Manche Arten sollen auf eine Liste gesetzt werden, um sie besser vor Jagd zu schützen. Hindernisse auf dem Landweg sollen künftig besser zu überqueren sein. Zäune könnten etwa so gebaut werden, dass Tiere hindurchschlüpfen können. Und breite Brücken für Tiere sollen über Straßen und Schienen führen. Die Experten sprechen auch über Lichtverschmutzung. Manche Tiere fühlen sich durch künstliches Licht gestört. Die Tierschützer fordern, an manchen Orten auf Straßenlaternen zu verzichten oder schwächeres Licht zu verwenden.