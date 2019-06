Welches wird das Kinderspiel des Jahres? : Tier-Wettrennen auf dem großen Fluss

von Katharina Hansen

20. Juni 2019, 18:06 Uhr

Nächste Woche wird bekanntgegeben, welches Spiel den Titel Kinderspiel des Jahres 2019 bekommt. „Go Gecko Go!“ gehört zu den nominierten Spielen.

Der große Baumstamm, das ist das Ziel. Sie alle müssen den Fluss überqueren, um zu ihm zu gelangen: das große Krokodil, die Schildkröte, der Frosch und der kleine Gecko. Die größeren Tiere können die kleineren auf dem Rücken mitnehmen. Doch wenn sie nicht mit eingezogenem Kopf unter den Baumstämmen durchpassen, fallen sie herunter und müssen alleine weiter.

Auf die andere Seite des großen Flusses zu kommen, ist gar nicht so leicht wie man denkt, denn die Spieler müssen vor allem die Flussregeln beachten. Durch Würfeln oder Schieben der Tiersteine, kannst du dich fortbewegen. Wer als erstes am Baumstamm mit all seinen vier Tieren angelangt ist, wird Bademeister und gewinnt das Spiel.

Nachdem man die Regeln verstanden hat, was gar nicht so leicht ist, macht das Spiel auch Spaß. Der größte Reiz bei diesem Spiel ist vor allem das Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem Weg zum Ziel.

„Go Gecko Go!“. Für 2 bis 6 Spieler ab 6 Jahren. Etwa 24 Euro. Verlag: Zoch.