Proben im Internet : Theater am Computer

Wie probt man ein Theaterstück in Corona-Zeiten? Anne Pretzsch trifft sich online mit ihrer Theatergruppe.

von Helena Schwar

05. Mai 2020, 18:27 Uhr

„Hallo? Könnt ihr mich alle hören?“, fragt Anne Pretzsch. Sie ist die Leiterin einer Theatergruppe. Es ist Mittwoch und die Gruppe trifft sich in einem Videochat. Ein bisschen hakt das Internet am Anfang noch. Doch schnell ist alles behoben und die Mädchen können sich über ihre Computer sehen und hören.

Eigentlich würde sich die Gruppe aus Hamburg heute persönlich treffen. Die Mädchen würden gemeinsam für ihr nächstes Bühnenstück proben. Wegen des Coronavirus geht das aber nicht.

Damit sich die Mädchen trotzdem sprechen, hatte Anne Pretzsch einen Einfall: Jede Woche bekommen ihre Schülerinnen nun Aufgaben von ihr. So sollen sie etwa ein Video aufnehmen und einen Text schreiben.

Mittwochs treffen sie sich online, um darüber zu sprechen. Das hilft auch gegen die Langeweile. „Na, wie geht es euch?“, fragt Anne Pretzsch am Computer. Einige Mädchen zeigen mit ihren Daumen nach unten. Ihnen geht es anscheinend nicht so gut. Das können alle gut verstehen.

Anne Pretzsch und die Mädchen beginnen jedes ihrer Treffen am Computer mit einer Turnübung, um sich zu bewegen. Danach wird viel gelacht. Denn jede muss einen kniffeligen Zungenbrecher aufsagen. Den sollten sie in der letzten Woche üben.

Anschließend sprechen sie über die Video-Aufgabe, die sie von der Leiterin bekommen haben: Sie sollten eine Geheimagentin spielen und einen Fall lösen. Die Videos haben sie Anne zugeschickt. Für ihre Schreibaufgabe haben die Mädchen einen Brief über ihr Leben in der Zukunft geschrieben.

„Es ist toll, dass wir uns jede Woche sehen und in unseren Briefen erzählen können, wie wir uns unser Leben in der Zukunft vorstellen“, sagt die zwölfjährige Leni. Sie ist schon seit sechs Jahren in der Theatergruppe. Als Anne Pretzsch den Theaterschülerinnen erzählte, dass sie sich mit ihnen am Bildschirm treffen möchte, fand Leni das zuerst komisch.

„Aber jetzt ist es gut“, sagt sie. „Andere haben gar keine Lösung gefunden.“ Auch wenn sie eine Lösung haben, würde Anne Pretzsch gerne das nächste Theaterstück planen. „Aber wir wissen nicht, wann wir wieder zusammen proben und auf die Bühne können“, sagt sie. Daher will sie aus den Briefen der Mädchen ein Hörspiel machen, das mit Handys aufgenommen werden soll.

Anne Pretzsch hat noch viele Ideen, wie sie in der Zeit von Corona ein wenig Theater machen kann. Trotzdem freut sie sich, wenn alles vorbei ist. Denn Theater findet auf der Bühne und vor Publikum statt.