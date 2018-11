Buchtipp : Taxifahrt mit Victor

von Kina

16. November 2018, 01:49 Uhr

Wenn man mit dem Taxi fährt, möchte man eigentlich immer so schnell wie möglich an sein Ziel kommen. Das sieht der Taxifahrer Victor allerdings etwas anders. Er liebt seinen Job, aber eines Tages wird ihm sehr langweilig, also beschließt er, seinen Kunden Streiche zu spielen.

Am Montag will eine ältere Dame zum Friseur, Victor bringt sie aber nicht dorthin, sondern zum Rummelplatz. Doch die ältere Dame ärgert sich nicht, sondern hat dort sehr viel Spaß. Am Dienstag will dann ein Kind zum Rummelplatz, weil seine Oma es gestern da so toll fand. Victor bringt den Jungen allerdings nicht zum Rummelplatz, sondern in die Stadtbücherei. Dort entdeckt das Kind die wunderbare Welt der Bücher, als hätte es nie woandershin gewollt.

Victor findet es sehr merkwürdig, dass seine Streiche nicht funktionieren, sondern seine Gäste immer den Ort mögen, wo er sie hinbringt.

Aber an einem Tag steigt jemand zu ihm ins Auto, und der hat einen Plan: nämlich, Victor einen Streich spielen! Ob ihm das wohl gelingt? Und wo wird Victor wohl am Ende der Fahrt landen?

Ich finde das Buch gut, weil es so schön gestaltet ist: voller Bilder und unterschiedlicher Schriftarten. Es ist leicht zu lesen und macht Spaß.

Sara Trofa und Elsa Klever, „Taxifahrt mit Victor“. Ab 4 Jahren. 40 Seiten. 15 Euro. Verlag: Tulipan.