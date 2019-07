Buchtipp : Taschendieb wider Willen

von Ina Reinhart

15. Juli 2019, 13:09 Uhr

Jakub ist elf Jahre alt und es geht ihm gut. Er hat einen Freund, eine Cousine und eine Großmutter, die sich um ihn kümmert. Aber es gibt auch Dinge, die den Jungen traurig machen: Seit sechs Jahren schon hat er seine Mutter nicht gesehen. Sie ist fortgegangen, um Geld zu verdienen. Seinen Vater kennt er überhaupt nicht. Jakub gehört zum Volk der Roma und spricht Slowakisch und Romani. Die Roma haben es oft schwer, weil sie nicht so leicht Arbeit finden und deshalb ziemlich arm sind. Jakub hat zum Beispiel noch nie in einer Badewanne gelegen.

In dem Roman „Aprilregen“ lernst du Jakub näher kennen. Der Junge gerät in eine schlimme Lage, als seine Großmutter ins Krankenhaus muss. Das Angebot, über die Osterferien in einer Gärtnerei zu arbeiten, stellt sich als Lüge heraus. In Wirklichkeit wird Jakub in die Stadt Prag entführt. Dort, in der Hauptstadt von Tschechien, wird er gezwungen, ein Taschendieb zu werden.

Man mag Jakub von der ersten Seite des Buches und drückt ihm die Daumen, dass er sich befreien kann. Zum Glück gibt es auch freundliche Menschen wie den Puppenspieler Pavel und seine Tochter, die Jakub helfen.





Annelies Schwarz, „Aprilregen“. Ab 10 Jahren. 200 Seiten. 13 Euro. Verlag: Obelisk.