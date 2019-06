Fässerkegeln um Goldmünzen : „Tal der Wikinger“ ist Kinderspiel des Jahres 2019

Fässerkegeln ist ein beliebter Zeitvertreib im „Tal der Wikinger“, und erfordert Geschick und Köpfchen. Eine Rezension von Jonna und Leni Schulte Wikinger fahren nicht nur gerne Boot, sie spielen auch gerne. Wenn sie nach ihren langen Fahrten nach Hause kommen, dann denkt sich immer einer von ihnen ein tolles Spiel aus. Zum Beispiel: Fässerkegeln. Das ist ein beliebter Zeitvertreib im „Tal der Wikinger“. So heißt das Brettspiel, bei dem man Fässer umwerfen muss wie bei den echten Wikingern. Es geht nicht um Kraft, sondern vor allem um Geschick. Und es schadet auch nicht, wenn man mit Köpfchen spielt. Denn die Fässer werden mit einer großen Kugel in der Mitte des Spielfeldes umgeworfen, auf dem Weg dahin kann die Kugel ziemlich viel Fahrt in die falsche Richtung aufnehmen. Jeder Spieler schickt seinen Wikinger ins Rennen, damit der möglichst viele Goldmünzen ins eigene Schiff bringt. Dabei laufen die Wikinger den Steg entlang, versuchen sich zu überholen oder an einem Platz mit viel Gold zu bleiben. Es gewinnt aber nicht immer der Schnellste, sondern oft auch der mit der klügsten Taktik. Und wenn am Ende des Stegs ein Wikinger ins Wasser plumpst, gibt es für alle anderen Gold. Nur für den im Wasser nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, denn ins Wasser fällt jeder mal. Garantiert. Ein Spiel, das Spaß macht und nicht zu lange dauert. Schade nur, dass die schönen Papp-Schiffe beim Aufbau schnell kaputtgehen. „Tal der Wikinger“. Für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren. Etwa 20 Euro. Verlag: Haba.