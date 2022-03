Kindernachrichten : Tafeln haben viel zu tun

Wer in Deutschland nicht genügend Geld für Essen hat, kann zu einer Tafel gehen. Die Hilfsorganisationen verteilen Lebensmittel an Menschen, die sie brauchen. Dabei handelt es sich oft um Spenden von Supermärkten, zum Beispiel um Obst und Gemüse, das nicht verkauft wurde.

Gerade haben die Tafeln in Deutschland viel zu tun. Es kommen mehr Menschen als sonst. Das sind zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch andere Leute kommen zum ersten Mal, weil die Preise für Lebensmittel so stark gestiegen sind. „Das sind Herausforderungen, die wir so noch nie hatten“, sagte der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland. Die s...

