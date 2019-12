Kinotipp : Superagent mit Flügeln

Ein Tüftler und ein Draufgänger – das sind die „Spione Undercover“.

Ina Reinhart

27. Dezember 2019, 17:33 Uhr

Schon als Kind hat Walter Beckett ständig an neuen Erfindungen getüftelt. Seine Mutter, eine Polizistin im ständigen Einsatz für Gerechtigkeit, mochte seine Glitzerbombe mit Katzenvideo am liebsten, die ganz ohne Gewalt für jede Menge Verwirrung unter den Gangstern sorgen kann. Dass Walter nun diese Erfindung als Erwachsener ausgerechnet Superagent Lance Sterling auf seine Mission gegen die Bösen der Welt mitgegeben hat, gefällt dem gar nicht. Deshalb wird Walter auch einfach entlassen.

Doch als Lance plötzlich verdächtigt wird, selbst ein übler Schurke zu sein, wird Walters Hilfe dringend benötigt. Der tüftelt nämlich schon seit langem an einer biodynamischen Tarntechnologie, mit der man unsichtbar wird. Irgendjemand hat die Identität von Lance angenommen – sieht also genauso aus wie er – und treibt in der Welt da draußen sein Unwesen.

Mit Walters Erfindung könnte der Superspion unentdeckt ermitteln. Leider ist Walters Erfindung noch nicht ganz ausgereift – und Lance verwandelt sich in eine Taube! Die ist zwar auch recht unauffällig, wie Walter findet, hat aber eben auch nicht die Kraft eines Superagenten – und kann schon gar nicht Auto fahren! Von nun an braucht Lance die Hilfe von Walter, und das nicht nur zur Erfindung eines Gegenmittels.

In dem Animationsfilm „Spione Undercover“, der gerade im Kino läuft, geht es turbulent zu, und er ist mit Sicherheit ein großer Spaß für die ganze Familie.