Im Zoo : Stinktiere und Elch-Schokolade

Neue Tiere und viel Platz im Grünen locken Besucher in den Tierpark Neumünster.

Ina Reinhart

07. August 2020, 17:22 Uhr

Neumünster | Die Besucher strömen in den Tierpark Neumünster. Alle sind froh über Ausflugsorte an der frischen Luft – und hier gibt es auch noch spannende Tiere zu sehen. Zoodirektorin Verena Kaspari freut sich, dass in diesem Sommer sogar mehr Menschen kommen als sonst in der Saison, denn. „Durch die Corona-Pandemie hatten wir einen Monat geschlossen und die wichtigen Einnahmen der Osterfeiertage verloren.“

Ina Reinhart

Es ist viel Platz, doch manchmal muss man aufpassen, dass man sich am Zaun, zum Beispiel am Gehege der Stinktiere und Baumstachler, nicht zu nahe kommt. Diese Tiere sind aber auch wirklich zu putzig.

Ina Reinhart

Ebenso wie die Tierkinder im Zoo, allen voran die drei Elchkälber. Der Elch ist das Wappentier des Tierparks Neumünster, und das Gehege liegt gleich neben dem Eingang.

Elchkuh Gerda hat ein Kalb, Ronja sogar Zwillinge. Die großen hirschartigen Tiere haben besonderes Bedürfnisse, deshalb ist Verena Kaspari besonders stolz, dass sie sich in Neumünster so wohlfühlen. „Das Geheimnis liegt im Futter“, erklärt die Tierpark-Chefin. Der Zoo hat extra eine Weidenplantage. „Weidenlaub ist für Elche wie Schokolade“, sagt Verena Kaspari. Jeden Tag brauchen die Elche viel frisches Laub – und auch alle anderen Tiere müssen gefüttert werden.

Das kostet Geld und für kleinere Zoos wie den in Neumünster ist es nicht immer leicht, mitzuhalten. „Wir haben haben wir nicht so große finanzielle Mittel wie die .großen Kollegen’. Diese bräuchten wir jedoch um Anlagen dem heutigen Großzoo-Standard entsprechend umbauen oder gar neu bauen zu können“, erklärt die Direktorin. Doch sie tut, was sie kann für die Tiere – und hofft, dass die Besucher weiter so zahlreich kommen.