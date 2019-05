Buchtipp : Stinkehund meistert sein Leben

von Ina Reinhart

30. Mai 2019, 15:10 Uhr

Gemein! Welcher Hund mag schon Stinkehund genannt werden. Angeblich ist er in einer Mülltonne zur Welt gekommen, wild auf Leckerlis und mit einem Schild um den Hals: „Abzugeben: Stinkehund, dumm, faul und unnütz“.

Der Autor Colas Gutman mag Hunde eigentlich gar nicht so gerne. Trotzdem hat er sich für sein Buch „Der Stinkehund“ eine spannende Hauptfigur ausgedacht. Der Hund meistert gemeinsam mit seinem Freund Platti, einem Kater, viele Probleme.

Marc Boutavant ist in unserem Nachbarland Frankreich ein bekannter Comic-Zeichner. Super, wie er all die unterschiedlichen Hunde zeichnet. Einer besser als der andere starren sie dem Betrachter direkt in die Augen.

Diese Direktheit ist typisch für die ganze Geschichte. Ohne die farbigen Bilder wäre die Hundestory nur halb so gut. Schräg, sehr unterhaltsam, mit Banditen und kuriosen Tieren.

Colas Gutman (Text) / Marc Boutavant (Illustration), „Der Stinkehund“. Ab 7 Jahren. 64 Seiten. 10 Euro. Verlag: WooW Books.