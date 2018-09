Tiere : Stare sammeln sich zum Abflug

von Ina Reinhart

Gerade im Herbst sitzen Stare oft dicht gedrängt auf Stromleitungen. Was machen sie da? Die Vögel sammeln sich, denn bald fliegen viele von ihnen in großen Schwärmen Richtung Süden. Dort ist es wärmer als bei uns. So finden die Insektenfresser auch im Winter noch genügend Nahrung. Anders als Störche, die bis nach Afrika fliegen, legen die Stare aber eine kürzere Strecke zurück. Meist ziehen sie nur in wärmere Mittelmeer-Gebiete. Ihre Reisen starten die Stare meist im Oktober. Auf dem Weg in den Süden gibt es viele Gefahren. Die Gruppe bietet den Staren Schutz. Feinde wie der Wanderfalke können einzelne Vögel im Schwarm schlechter erkennen.