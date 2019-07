Mondlandung zum Mitmachen : Spaziergang auf dem Mond

Das Flensburger Science Center Phänomenta feiert am Wochenende 50 Jahre Mondlandung. Anouk (11) hat schon eine Aktion ausprobiert.

von Ina Reinhart

17. Juli 2019, 18:10 Uhr

Flensburg | Erst zwölf Menschen haben bisher den Mond betreten – und darunter war keine Frau. Anouk (11) würde das gern ändern. Sie hätte Lust, in ein Raumschiff zu steigen und zum Mond zu fliegen. Wie es wäre, dort herumzulaufen, hat sie nun schon einmal ausprobiert.

Über Reisen zum Mond wird gerade viel berichtet, denn am Wochenende ist es genau 50 Jahre her, dass Menschen zum ersten Mal auf dem Erdtrabanten gelandet sind. Im Science Center Phänomenta in Flensburg wird das mit einem großen Mondlandungs-Fest zum Mitmachen gefeiert. „Wir stellen um auf Houston-Zeit“, sagt Phänomenta-Sprecherin Catrin Anrich. Das bedeutet, dass die Besucher dort nachempfinden können, wie 1969 die Menschen auf der Erde die Mondlandung verfolgten. Zum Beispiel sehen sie in echten Fernsehaufnahmen, was damals übertragen wurde: Die ersten Schritte von Menschen auf dem Mond.

Neil Armstrong und Edwin Aldrin hießen die Astronauten, die die Ehre hatten, als Erste den Erdtrabanten zu betreten. „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit“, sprach Armstrong damals in ein Funkgerät und damit zu 500 bis 600 Millionen Fernseh-Zuschauern auf der Erde.

Dann machte sich der Astronaut an die Arbeit: Er hatte unter anderem den Auftrag, Steine aufzusammeln, denn die Menschen wollten den Mond untersuchen. Diese Aufgabe hat jetzt auch Anouk in der Phänomenta. Mit der VR-Brille sieht sie die Mondoberfläche um sich herum und die Mondlandefähre neben sich. In den Händen hält sie zwei Controller. Damit kann sie mit Greifer oder Schaufel die Steine vom Boden aufsammeln und in einen Behälter neben der Landefähre legen.

Michael Staudt

Entwickelt wurde das Mondspiel von zwei Studenten der Hochschule Flensburg. Nils Ole Block und Jan-Erik Wieczorek schauen bei Anouks Test-Moonwalk genau hin, ob alles gut funktioniert. Denn bei der Programmierung können sie noch die Feineinstellungen ändern, damit der Arbeits-Spaziergang auf dem Mond möglichst realistisch ist.

Die elfjährige Flensburgerin springt herum und findet es klasse. „Man muss sich immer wieder umgucken, um zu sehen, wo man gerade ist. Aber ich fühle mich wie ein Arbeiter auf dem Mond, der Steine aufsammeln muss“, sagt Anouk.

Am Sonnabend und Sonntag können die Besucher in der Phänomenta den Moonwalk auch ausprobieren. Daneben gibt es aber noch jede Menge weitere Weltraum-Aktionen von Pressluftraketen über Wasseraufbereitung im Weltall, interaktive Malaktionen, einen Mondphasen-Simulator und Astronauten-Menüs bis zu einer Mond-Lichtshow am Samstagabend.