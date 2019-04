Ferienfreizeit : Spaß haben und lernen

Im interkulturellen Zeltlager finden Jugendliche aus aller Welt neue Freunde, verbessern ihr Deutsch und ihre Tanzkünste.

von Ina Reinhart

17. April 2019, 01:58 Uhr

Quern | „Wir tanzen und haben Spaß“, das ist für Masa und Lea das Wichtigste in ihrem Feriencamp in Neukirchen an der Ostsee. Der Zeltplatz liegt direkt am Strand.

ina Reinhart

Die Sonne scheint, seit das Camp am Sonnabend angefangen hat. Doch es ist noch kalt. Wie gut, dass die Jugendlichen nicht in Zelten, sondern in beheizten Hütten schlafen. Aber es fühlt sich trotzdem wie Zelten an, denn in den Hütten liegen die Matratzen in zwei Stockwerken direkt nebeneinander. „Das ist wie ganz viele Hochbetten in einem“, findet Lea.

Die Zehnjährige und ihre elfjährige Freundin sind zum ersten Mal bei der „Interkulturellen Ferienfreizeit“ des Kreisjugendrings Schleswig-Flensburg. Interkulturell bedeutet, dass hier Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Kulturen stammen, zusammenkommen. Masas Eltern zum Beispiel kommen aus Syrien. Lea kennt sie aber schon lange, denn die beiden gehen in Husum gemeinsam zur Schule.

Haben sie im Feriencamp auch schon neue Freunde gefunden? „Ja, Silvana zum Beispiel, die ist sehr nett“, sagt Lea. Wo Silvana herkommt, wissen die beiden nicht, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Die Teilnehmer oder ihre Familien kommen aus Deutschland, Polen, Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Armenien, der Türkei und Russland. Doch alle leben jetzt in Schleswig-Holstein und sprechen Deutsch.

Für die, die noch nicht so lange hier sind, ist es eine gute Gelegenheit, die Sprache zu verbessern – ganz entspannt beim Tanzen, Backen, Nähen oder Spielen.

Masood aus Husby und Sajad aus Kropp sind schon zum vierten Mal dabei. Die beiden 14-Jährigen sind aus Afghanistan und haben hier nicht nur besser Deutsch gelernt. „Jeder Tag ist hier etwas Besonderes“, findet Sajad. Am Nachmittag backen sie oder spielen Fußball. Am Abend legen sie in der Disco Musik auf und tanzen. „Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, später als Betreuer wiederzukommen?“, fragt Friederike (25), die zusammen mit Jacqueline (29) das Feriencamp leitet.

Um Betreuer zu werden, müssen sie ein Seminar für eine Jugendleitercard (Juleica) machen und sich bewerben. „Klar, dazu hätte ich Lust. Ich freue mich jedes Jahr aufs Zeltlager Neukirchen“, sagt Masood.