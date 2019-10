Buchtipp : Sparschwein und Sternchen für eine bessere Welt

von Wiebke Andreas

29. Oktober 2019, 17:33 Uhr

Im „Besser-Macher-Buch“ geht es darum, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann – und das ist wirklich möglich! Und wenn jeder dabei mitmacht, haben wir bald eine bessere Welt.

Dazu gibt es viele Ideen zu den Themenbereichen Überfluss und Mangel, Leid und Freud, Save the Planet und Mitreden und Mitmachen. Das Buch ist sehr interessant geschrieben und übersichtlich gestaltet. Es gibt darin ganz konkrete Tipps, die man am liebsten sofort alle ausprobieren möchte! Je nachdem, wie aufwändig ein Projekt ist, ist es mit einem, zwei oder drei Sternchen markiert.

Das Projekt „Füll ein Sparschwein“ habe ich sogar schon angefangen. Dazu füllt man ein Glas mit Schraubverschluss, welches man auch noch schön verzieren kann, mit 1-, 2-, oder 5-Centstücken. Wenn das Glas voll ist, überlege ich mir, wer sich darüber freuen könnte. Vielleicht ja eine Freundin als Geburtstagsüberraschung oder ein Kinderheim?

Dieses Buch ist für neugierige und aktive Kinder und Jugendliche. Hinten im Buch gibt es außerdem noch viele Adressen, wo man mehr über die Themen erfahren kann. Und das Beste ist, dass ein Euro pro Buch an die Kinderhilfsorganisation „Children for a better World e. V.“ geht!

Miriam Holzapfel, „Das Besser-Macher Buch“. Ab 8 Jahren. 128 Seiten. 14 Euro. Verlag: Coppenrath..