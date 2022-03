Kindernachrichten : Sonne satt

Sonne und blauer Himmel. So soll das Wetter in den nächsten Tagen überall in Deutschland sein. „Die Sonne lacht von früh bis spät vom Himmel und das sind mittlerweile ganze zwölf Stunden täglich“, sagte ein Experte vom Deutschen Wetterdienst am Montag. Die Temperaturen sollen tagsüber bei etwa 20 Grad Celsius liegen. In der Nacht ist es aber noch kühl, an manchen Orten erwarten die Wetter-Experten sogar Frost.

...

