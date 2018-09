Die Lochis beim R.SH-Kindertag : So viele schönste Momente

Heiko und Roman Lochmann erzählen den Kina-Reporterinnen, was sie an ihrem Youtuber-Leben mögen.

von Wiebke Andreas / Theresa Türk / kina

25. September 2018, 19:49 Uhr

Beim R.SH-Kindertag konnten die Besucher ihren Stars ganz nah kommen. Die Kina-Reporterinnen Wiebke (12) aus Eutin und Theresa (13) aus Flensburg hatten sogar die Gelegenheit, ein Interview mit den „Lochis“ Heiko und Roman zu führen. Die 19-jährigen Youtube-Zwillinge waren schon mit 13 erfolgreich – und haben immer noch Spaß daran, aufzutreten und Fans zu treffen.

Welchen Beruf hatten sich eure Eltern für euch vorgestellt?

Wir haben schon sehr früh angefangen, unseren eigenen Weg zu gehen. Unsere Eltern haben uns schon immer viel Freiraum gelassen und nie gesagt, was wir machen sollen. Wir sollten unser eigenes Leben meistern.

Woher bekommt ihr die Ideen für eure Lieder?

Die Ideen für unsere Lieder bekommen wir durch das Leben. Es gibt schöne und traurige Momente und die verarbeiten wir mit der Musik. Darum heißt unser neues Album auch #whatislife.

Was macht euch an eurem Job am meisten Spaß?

Den Song zu schreiben, ist ein schönes Gefühl, weil man den Menschen damit etwas mit auf den Weg geben kann. Und dann auf der Bühne zu stehen und zu zeigen, was man kann. Die Fans singen mit uns unsere Songs, und wir sind zusammen auf einer Wellenlänge. Wir können unsere Musik einfach leben.

Stören oder nerven euch eure Fans manchmal?

Nein, wirklich nicht. Wir stören die eher, beim Konzert mit: Hände hoch, Handys weg und so.

Was wird euer nächstes Projekt sein?

Wir werden vier Wochen auf Tour gehen.

Was war das Schönste, was ihr bis jetzt in eurer Karriere erlebt habt?

Wow, dass ist eine sehr gute Frage! Es gibt so viele Momente. Wie wir an unserem ersten Album gearbeitet haben zum Beispiel.

Und vor Kurzem war unser ganzes Team in Thailand, wir waren dort am anderen Ende der Welt eingesperrt und haben von morgens bis abends durchgearbeitet. Das Gefühl, wenn man wusste, dass man fertig ist nach drei Jahren harter Arbeit, ist einfach nur unglaublich.

Wenn man Fans trifft, die vielleicht behindert sind, denen es nicht gut geht, die eine traurige Geschichte haben, kann man sie einfach mit Kleinigkeiten glücklich machen, wie zum Beispiel mit einem Grußvideo, dass ist einfach nur krass. Ein echtes Lächeln und Freude sind unbezahlbar.

Seid ihr euch öfters auch mal uneinig?

Ja klar, natürlich. Aber das Wichtigste beim Streiten ist, dass dadurch neue Ideen für Lieder entstehen. Beim Diskutieren sind wir uns auch öfters mal uneinig. Natürlich schreien wir uns auch mal gegenseitig an, aber fünf Minuten später ist schon alles wieder vergessen. So ist das eben unter Brüdern.

Warum habt ihr eigentlich mit Youtube begonnen?

Wir hatten eine große Leidenschaft für das Singen schon früher als Kinder gehabt. Mit zwölf Jahren haben wir das Internet für uns entdeckt. Dort konnten wir kostenlos der ganzen Welt mitteilen, was wir können. Es war ein Türöffner, um ganz groß rauszukommen, wie zum Beispiel hier beim R.SH-Kindertag.

Woran kann man euch beide unterscheiden?

Roman: Ich habe Wuschelhaare und ein Vogelnest auf dem Kopf. Und Heiko trägt heute eine Käppi.