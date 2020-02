Fotogalerie : So süß: Viele kleine Rüssel

Nachwuchs bei seltenen Bentheimer Schweinen

Avatar_shz von dpa/ir

28. Februar 2020, 17:08 Uhr

Hannover/Warder | Eine auffällige Nase, große Ohren, kleine Augen: Schweine können sehr gut hören und riechen – aber nicht so gut sehen.

Ihre Ferkel erkennen die Mütter deshalb am besten am Geruch. Aber auch das Grunzen spielt eine Rolle. Besonders gut können Schweine hohe Töne erkennen. Darin sind sie besser als Menschen.

In der Stadt Hannover kamen vor kurzem Ferkel einer eher seltenen Rasse zur Welt. Es sind sogenannte Bentheimer Schweine. Gleich zehn kleine Ferkel klettern dort gerade auf ihrer Mutter Gerda herum.

Bentheimer Schweine gibt es auch in Schleswig-Holstein. In der Arche Warder kann man sie sogar besuchen. Denn dort finden seltene Haustierrassen ein Zuhause – und die Bentheimer sind sehr selten. Vor 65 Jahren galten diese Schweine sogar schon als ausgestorben. Doch ein Züchter hat es geschafft, sie zu erhalten. Und nun gibt es immer wieder neuen Nachwuchs in den Tierparks.