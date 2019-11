Einfach nur spielen : So machst du mit beim großen Kina-Weihnachtswettbewerb

Was musst du tun? Wann ist Einsendschluss? Alle Infos und den Teilnahmecoupon findest du hier.

23. November 2019, 06:00 Uhr



Spieleklassiker neu gemacht

Du kannst einen Spieleklassiker neu verkleiden. Wie wäre es mit einem Schleswig-Holstein-Memory, einem Weihnachts-Mensch-ärgere-dich-nicht oder einem Meine-Freunde-Schach? Aber dir fällt bestimmt noch etwas besseres ein!

Oder:

Eure Weihnachts-Spiele-Tradition

Habt ihr in der Familie ein schönes Spiel, das ihr immer an Weihnachten spielt? Vielleicht ein Wir-warten-auf-den-Weihnachtsmann-Spiel oder ein Geschenke-verteil-Spiel? Schreib eine Spielanleitung dazu auf – und wann ihr das Spiel spielt.

Oder:

Denk dir ein Spiel aus

Entwickle ein eigenes Spiel. Denk dir Spielregeln aus, bastle ein Spielbrett und Figuren. Probier es aus, damit es auch wirklich funktioniert.

Einsenden

Dann schickst du deinen Spielebeitrag bis 14. Dezember an uns in die Kina-Redaktion, Fördestraße 20, 24944 Flensburg – mit dem ausgefüllten Teilnahme-Coupon, den du hier ausdrucken kannst:

Oder per E-Mail

Ist dein Spiel zu groß oder hast du keine Möglichkeit, es per Post an die Redaktion zu senden? Dann sende deine Spielidee per E-Mail an kina@shz.de. Mach gute Fotos, häng sie und deine Texte sowie den Teilnahmecoupon an die Mail an. Du bekommst dann eine Antwortmail, wenn dein Beitrag eingegangen ist.