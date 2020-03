Coronavirus : So geht’s: Vor den Mund und vor die Nase

Ansteckungsgefahr vermindern durch den Mundschutz.

Ina Reinhart

31. März 2020, 19:04 Uhr

Jena | In Österreich soll man nicht mehr ohne sie einkaufen gehen. Im Land Tschechien darf man ohne sie nicht mal draußen herumlaufen. Die Rede ist von Schutzmasken.

Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Stoffmasken

Auch in Deutschland sprechen viele über solche Masken. Die Stadt Jena etwa hat gestern beschlossen: Die Einwohner müssen bald Masken zum Beispiel in Bussen oder Bahnen tragen. So soll die Ausbreitung des neuen Coronavirus verhindert werden.

Wenn Leute über solche Masken reden, ist meist ein Mundschutz gemeint, den man über Nase und Mund zieht. Solche Schutzmasken werden von Firmen hergestellt. Aber auch immer mehr Leute basteln sich solche Masken selbst, so wie Finn aus Flensburg.

Einen so starken Schutz wie bei einer Profi-Maske gibt es mit gebastelten Masken aus Stoff oder Papier nicht. Dennoch sagen mehrere Fachleute: Auch eine solche Maske kann helfen. Denn beim Sprechen fängt sie zum Beispiel winzige Tröpfchen auf. Würden die aber in die Luft geschleudert, könnte man Krankheitskeime wie das Virus verbreiten.