Eisbärenbabys in Rostock : Skadi und Kaja erobern den Zoo

Am Freitag bekamen die Zwillingsbabys von Mama Sizzel ihre Namen. Was sie an ihrem ersten Tag auf dem Zoogelände erlebten, erfährst du hier.

Der Schieber öffnet sich, vorsichtig tapsen acht weiße kleine Pfoten auf das Außengelände der Eisbären im Rostocker Zoo. Wenig später toben die beiden Eisbären-Zwillinge mit Mama Sizzel bereits im Gras und unternehmen die ersten Schwimmversuche. Zwei Eisbärenbabys erobern den Rostocker Zoo Das eine Eisbären-Mädchen heißt Kaja. Das bedeutet „die Schöne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.