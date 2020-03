Das große Konzert : Singen mit 2000 Stimmen

„Klasse! Wir singen“ heißt das Projekt, mit dem Tausende Schüler gemeinsam auftreten – wie diese Flensburger Grundschüler

08. März 2020, 19:17 Uhr

Flensburg | „Klasse, wir singen, singen steckt an“, so tönt es aus dem Musikraum der Grundschule Friedheim in Flensburg. Die Biber und die Zebras, so nennen sich die erste und die zweite Klasse, die hier gerade zusammen Probe haben, bereiten sich auf ein großes Konzert vor.

Groß – das ist fast noch etwas untertrieben. Riesig passt besser. Denn bei „Klasse! Wir singen!“ geben rund 2000 Kinder gemeinsam ein Konzert, begleitet von einer Band. Das Konzert, für das die Flensburger Schüler sich vorbereiten, ist am Samstag, 25. April, in der Sporthalle Hamburg. Da passen auch noch 3500 Zuschauer hinein.

Max’ Mutter wird zum Beispiel dabei sein. Denn natürlich möchte sie sehen, wie ihr Sohn singt, aber Max feiert an dem Tag auch seinen siebten Geburtstag. „Da müssen wir ja noch ein Geburtstagslied üben, das wir im Bus singen“, überlegt sich seine Musiklehrerin Jule Baß. Wer bei den Proben zuhört, kann sich vorstellen, dass das ein ganz besonderes Ständchen wird.

Vielleicht singen sie aber auch „Freude, schöner Götterfunken“ für den Erstklässler, denn das ist Max’ Lieblingslied bei den Klasse-Proben. Das mag Amelie, die zu den Zebras aus der Zweiten gehört, auch. „Aber am liebsten mag ich die Kanons“, sagt sie, denn: „das klingt immer so schön“.

Und auch Lina von den Bibern mag die Kanons „Bruder Jakob“ und „Zwei kleine Wölfe“ am liebsten. „Wenn man dann bei den Wölfen ,Ba da ba dum du dum’ singt, hört man immer, wie die anderen den Text singen“, erklärt die Siebenjährige.

Wie toll wird das erst, wenn sie es mit Tausenden anderen Schülern singen? Lieselotte (8) ist schon ganz gespannt darauf, denn sie hat schon Fotos von so einem Konzert gesehen: „In der Mitte ist eine große Fläche, wo die Band spielt, und drumherum sind dann die Sitze. Das ist richtig cool!“.

Richtig cool ist auch, dass sie das mit der ganzen Friedheim-Schule gemeinsam erleben: Neben dem Bus, der die Zebras und die Biber nach Hamburg bringt, fahren noch fünf weitere mit Friedheim-Schülern zum Konzert. Das liegt auch daran, dass die Lehrerin Hanne Kreutzer schon einmal mit einer Klasse bei der großen Veranstaltung gesungen hat und ganz begeistert war. „Das ist so toll organisiert“, schwärmt sie. Jeder Schüler bekommt ein Liederheft, eine CD und ein T-Shirt von „Klasse! Wir singen“. 10 Euro kostet das pro Schüler. Wenn einige Familien nicht so viel Geld haben, können die Lehrer leicht Unterstützung beantragen. So können wirklich alle, die möchten, dabei sein.

Auch die Erstklässler, die die Liedtexte noch nicht singen können, lernen sie mit Gesten. Wenn Bruder Jakob schläft, legen sie die Hände wie ein Kissen an den Kopf und dann lauschen sie den Glocken. Jeder kann mitmachen, alle singen gemeinsam, denn Singen steckt nun einmal an.

