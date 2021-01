Weihnachtstüftelei : Sieg mit Kicker und Klopapierrolle

Im Science-Center-Wettbewerb der Phänomenta haben die Teilnehmer lange Kettenreaktionen gebastelt.

Avatar_shz von Ina Reinhart

20. Januar 2021, 18:45 Uhr

Flensburg | Bauklötze, selbstgebaute Flaschenzüge, Spielzeugeisenbahnen und sogar Toaster – im Haushalt finden sich eine Menge Gegenstände, mit denen man eine lange Kettenreaktion in Gang setzen kann.

Darum ging es in der Weihnachtstüftelei des Science Centers Phänomenta und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags.

Familie Kochhafen aus Flensburg hat die Jury am Ende am meisten überzeugen können. Mit einer langen Kettenreaktion, die am Tischkicker beginnt und endet, dazwischen unter anderem auch Besen, Hammer, Klavier und auch eine Klopapierrolle durchläuft, konnte sie insgesamt am meisten Punkte erzielen und gewinnt so eine Übernachtung im Glücksburger Strandhotel mit Rundflug über die Fördestadt und Phänomenta-Besuch.

Platz zwei konnte sich die Familien Scharping aus Bordesholm sichern mit einer Kettenreaktion vom Kinderzimmer bis zum Hühnerstall.

Familie Alpen aus Nortorf setzte Feuer und Wasser in Bewegung, um am Ende ein Familienplakat hochzuziehen und wurde damit zum dritten Hauptgewinner.