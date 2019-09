Kinotipp : Shaun, das Schaf, und die Außerirdische

Avatar_shz von Barbara Leuschner

26. September 2019, 05:55 Uhr

Shaun, das Schaf, und seine Herde halten Hofhund Blitzer mit Fahrrad-Stunts und Barbecue im Stall auf Trapp halten. Währenddessen landet still und heimlich Alien-Mädchen Lu-La im von den Eltern gemopsten Raumschiff in Mossingham.

So eine Reise macht hungrig! Der Pizza-Duft von einem Lieferservice lockt sie an und – schwupps – ist sie auf dem Weg zum Hof des Bauern. Denn dort hat Shaun wieder einmal heimlich das Lieblingsessen für die Herde bestellt. Doch schwupps, sind die Pizza-Kartons alle leer! Erst am nächsten Morgen entdeckt Shaun das merkwürdige violette Wesen, das unheimlich gut Stimmen imitieren kann.

Aardman Animations

Aber Lu-La kann noch mehr: Mit Energiestrahlen, die aus ihren Ohren kommen, kann sie Dinge bewegen und schweben lassen! Na, dann ist es doch klar, dass Shaun und Lu-La eine rasante Fahrt auf dem Mähdrescher durch die Getreidefelder hinlegen! Während der Bauer nun glaubt, dass es sich dabei um Kornkreise von Außerirdischen handelt, will Shaun Lu-La zurück zu ihrem Raumschiff bringen. Doch leider stehen ihm dabei Hofhund Blitzer und die Chefin einer geheimen Regierungsorganisation im Weg.

Ab heute läuft die Fortsetzung der zweite Shaun-Film im Kino, wie immer in Stop-Motion-Technik mit animierten Knetfiguren. In dem turbulenten Science-Fiction-Abenteur „Shaun das Schaf: Der Film – UFO-Alarm“ sorgt aber nicht nur Shaun für jede Menge Spaß, sondern auch der Bauer mit seiner Idee von einem UFO-Freizeitpark hält die Lachmuskeln auf Trab.