Buchtipp : Sekundenkleber und Schwerverbrecher

05. Mai 2019, 19:34 Uhr

Hast du auch schon einmal etwas falsch gemacht und dann einen Lehrerbrief bekommen? Vielleicht dachtest du ja sogar, die Aktion war eine richtig gute Idee? Wenn ja, dann kannst du Mattis sicher gut verstehen. Der ist acht Jahre alt und hat riesigen Ärger in der Schule.

Das alles redet sich Mattis vom Herzen: „Aber jetzt erzähle ich euch erst mal, woher ich das überhaupt weiß, das mit dem Schwerverbrecher.“ In zwölf Kapiteln geht es darum, wie Mattis sich fühlt – fast wie ein Schwerverbrecher. So kommt er sich jedenfalls vor. Denn Mattis hat gelauscht, als seine Eltern über die Lehrerbriefe gesprochen haben. Und dann mit seinem großen Bruder Jonathan darüber geredet. Die Sache beschäftigt ihn sehr. Und klar, das mit dem Sekundenkleber war vielleicht wirklich keine so gute Idee. Aber er wird doch deshalb nicht gleich ins Gefängnis kommen?

Die Autorin Silke Schlichtmann hat schon einige tolle, an manchen Stellen ernste, aber auch lustige Bücher geschrieben. Die vielen farbigen Bilder zeigen dir die wichtigsten Szenen – Kathi am Stuhl festgeklebt, den wütenden Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler aus Mattis' Klasse.

Wer noch mehr Lust auf Geschichten mit Mattis Hansen hat, der kann sich schon auf den Herbst freuen. Da erscheint ein neuer Band mit ihm.

Silke Schlichtmann (Text) / Maja Bohn (Illustration), „Mattis und das klebende Klassenzimmer“. Ab 7 Jahren. 64 Seiten. 10 Euro. Verlag: Hanser.