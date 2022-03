Kindernachrichten : Sehr viel Geld gespendet

Seit etwa zwei Wochen herrscht im Land Ukraine Krieg. Die Bilder und Videos, die wir zu sehen bekommen, machen viele Leute sehr traurig. Sie sehen, wie schlecht es den Menschen dort geht und wollen ihnen helfen.

Viele von ihnen überweisen deshalb Geld an Hilfsorganisationen. Mit diesem Geld kann dann zum Beispiel warme Kleidung oder Essen für Menschen in der Ukraine gekauft werden. Einigen Organisationen in Deutschland berichten: Bei ihnen wurde noch nie in so kurzer Zeit so viel Geld gespendet. Derzeit gehen einige Fachleute sogar davon aus, dass die Geldspen...

