Leute : Schwestern gewinnen bei „The Voice Kids“

von Ina Reinhart

22. April 2019, 17:23 Uhr

Berlin | Die Schwestern Mimi und Josefin singen zusammen in einer Schulband. Nun haben sie in der Fernsehshow „The Voice Kids“ gewonnen. Am Sonntagabend setzten sie sich im Finale gegen die anderen Kandidaten durch. Die beiden gehörten zum Team BossHoss.

Damit hat zum ersten mal ein Duo den Wettbewerb gewonnnen. Mimi ist 15 Jahre alt, Josefin 13. Die beiden Schwestern kommen aus der Stadt Augsburg im Bundesland Bayern. Mit Musik haben sie schon früh zu tun gehabt. Ihre Mutter ist Opernsängerin, ihr Vater Dirigent.

Die Sieger bei „The Voice Kids“ bekommen 15 000 Euro für ihre Ausbildung. Es kann also gut sein, dass man Mimi und Josefin noch häufiger singen hört.