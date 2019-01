Internet-Sicherheit : Schwarz und weiß: Die Welt der Hacker

Sorgen um Sicherheit von Daten im Internet

von dpa

04. Januar 2019, 18:34 Uhr

Wie lauten die Telefonnummern von TV-Stars? Und welche Nachrichten schreiben sich Minister mit ihren Handys? Solche Dinge sind normalerweise geheim. Denn das Privatleben von jedem Menschen ist geschützt. Doch gerade haben Kriminelle viele private Daten von Politikern und Promis veröffentlicht. Das ist für die sehr schlimm. Gestern rätselten eine Menge Leute darüber, wer die Daten geklaut hat.

Manchmal stecken hinter solchen Aktionen bestimmte Hacker (gesprochen: hekker). Sie dringen etwa in Computerprogramme ein, um dann Informationen zu stehlen und sie im Internet zu posten. Solche Hacker mit bösen Absichten nennt man Black-Hats, also Schwarz-Hüte, erklärt der Internet-Experte Daniel Domscheit-Berg. „Das ist aber nur eine kleine Gruppe.“ Einige Schwarz-Hüte sind ziemlich gemein. „Sie haben Spaß daran, anderen zu schaden. Genau wie man in der Schule gemobbt wird, kann man auch im Internet von Leuten gemobbt werden“, sagt der Experte. Manche nutzen auch die geheimen Informationen, um Leute zu erpressen.

Es gebe aber viel mehr White-Hats (gesprochen: wheit-häts), also Weiß-Hüte. Das sind Hacker mit guten Absichten, die Computersysteme knacken, um zu helfen. „Das sind Leute, die Sicherheitslücken finden, damit sie dann geschlossen werden können“, sagt der Experte. Zum Beispiel schauen sie sich Internetseiten von Firmen ganz genau an. Dann sagen sie den Firmen, wo sie mehr für die Sicherheit tun sollen. Für viele Computer-Fachleute ist das ein Job, sie machen es zum Geldverdienen.