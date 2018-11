Tiere : Schwäne ziehen um

von dpa

20. November 2018, 19:08 Uhr

In diesem Jahr zogen sie ein bisschen später um. Die Rede ist von den Schwänen auf der Alster – einem See in der Mitte von Hamburg. Von dort ging es für sie jetzt auf einen anderen Teich, der auch bei großer Kälte nie ganz zufriert. So können die Schwäne den ganzen Winter über ihre Bahnen ziehen. Weil der Sommer aber so heiß, trocken und lang war, geschah der Umzug diesmal später als gewöhnlich. Gestern fingen Tierschützer die ersten von etwa 120 Schwänen ein, setzten sie in Boote und fuhren sie weg. Im April kehren die Tiere dann auf die Alster zurück.