Demonstration : Schuleschwänzen fürs Klima

In Kiel, Hamburg und aller Welt fordern Schüler Politiker auf, sich mehr für die Umwelt einzusetzen.

von Ina Reinhart

18. Januar 2019, 18:05 Uhr

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, riefen sie: In Kiel, Hamburg und vielen weiteren Städten in Deutschland und in anderen Ländern demonstrierten gestern Schüler für mehr Klimaschutz.

Mehr über die Demo in Kiel erfährst du hier.

Die Bewegung heißt „Fridays for Future“ und hat im vergangenen August mit dem Einsatz der Schülerin Greta Thunberg (16) in Schweden angefangen. Sie will ihr Land damit dazu bewegen, die Ziele des Pariser Klima-Abkommens umzusetzen: die Energie-Politik so verändern, dass die Erde sich nicht mehr als zwei Grad erwärmt. Ihr Argument fürs Schuleschwänzen: „Es ist unsere Zukunft, die in Gefahr ist.“