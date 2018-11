Lernen : Schule ist für Geflüchtete besonders wichtig

von dpa

20. November 2018, 19:05 Uhr

Mal ein paar Tage wegen einer Krankheit die Schule verpassen? Der Stoff lässt sich meistens gut nachholen. Aber manchmal können Kinder auch sehr lange nicht zur Schule gehen. Etwa, weil sie mit der Familie aus ihrer Heimat vor Krieg geflohen sind. In dem neuen Land stehen die Geflüchteten oft vor neuen Problemen. Zum Beispiel müssen sie eine neue Sprache lernen. Für Geflüchtete sei es deshalb wichtig, Schulen zu besuchen, sagen Experten. So haben die Kinder bessere Chancen für die Zukunft.

In vielen Ländern klappt das allerdings nicht so gut. Und die Kinder von Geflüchteten verpassen viele Schultage. In Deutschland dagegen sieht es ganz gut aus. Das lobten Fachleute gestern in einem großen Bericht. Menschen könnten hier gut die deutsche Sprache lernen. Trotzdem gebe es noch einiges zu verbessern.