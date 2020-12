Weihnachtspost basteln : Schreib doch mal

Neles Idee: Eine selbst gebastelte Weihnachtskarte.

Avatar_shz von Ina Reinhart

02. Dezember 2020, 18:53 Uhr

Hardebek | Gibt es jemanden, den du zu Weihnachten nicht treffen kannst? Dann schick doch einen lieben Gruß per Post!

Nele Abraham (11) hat Piet und Paula mit einer tollen Weihnachtskarte überrascht: Als die beiden sie geöffnet haben, sprangen ihnen ihre Ebenbilder entgegen.

Für ihre Pop-Up-Karte hat Nele eine einfache Karte mit passendem Umschlag ausgewählt. Dann hat sie weißes Papier etwas schmaler als die Karte ausgeschnitten und oben den Weihnachtsgruß draufgeschrieben. Zwei Streifen in der Mitte des Papiers sorgen dafür, dass Piet und Paula später aufstehen. Die Streifen hat das Mädchen aus Hardebek im Kreis Segeberg in das Papier geschnitten, bevor sie es in die Karte klebte. Wichtig: Die beiden Streifen müssen frei vom Kleber bleiben!

Piet und Paula hat Nele extra gemalt, ebenso wie den Tannenbaum und alles an die richtige Stelle geklebt.