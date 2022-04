Kindernachrichten : Schönstes plattdeutsches Wort gesucht

Sie ist butschern. Weißt du, was das bedeutet? Butschern ist Plattdeutsch. Diesen Dialekt hört man vor allem in Norddeutschland. Früher sprachen es dort sehr viele Menschen. Doch mit der Zeit setzte sich Hochdeutsch immer mehr durch. Wenn jemand butschern sagt, ist so viel gemeint wie draußen herumstrolchen.

Jedes Jahr suchen Plattdeutsch-Freunde ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.