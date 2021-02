Katzenkind – Serie : Schmitty Schlafmütze

Jede Woche erzählen wir, wie der junge Kater Schmitty aufwächst.

Avatar_shz von dpa

12. Februar 2021, 18:14 Uhr

Berlin | Ich habe mich schon echt verändert. Zum Beispiel bin ich in den vergangenen Wochen richtig gewachsen. Ich kann inzwischen viel höher springen. Eine Sache hat sich aber gar nicht verändert: Ich liebe Schlafen! Das mache ich manchmal mehr als insgesamt 16 Stunden am Tag. So sammele ich meine Kräfte.

Katzenkind: Wie Schmitty in sein neues Zuhause einzieht.

Katzenkind: Schmitty muss zum Arzt.

Katzenkind: Schmitty mag am liebsten Fisch.

Dafür mache ich immer wieder kurze Nickerchen. Dann schlafe ich aber auch manchmal mehrere Stunden tief und fest am Stück. Auch bei den Schlafplätzen stehe ich auf Abwechslung. Klar, ich habe das Bett auf meinem Kratzbaum. Von da habe ich eine super Aussicht und kann mich einkuscheln.

Ich döse aber auch gerne auf dem Fensterbrett, dem Sofa oder in einer der Höhlen, die die Menschen mir gebaut haben. Außerdem sitzen die Menschen oft vor mehreren Bildschirmen und tippen dann auf einer Tastatur. Da lege ich mich gerne daneben auf ein Kissen oder kuschel mich in ihren Schoß.