Tiere : Schmetterlinge auf Reisen

08. November 2018, 18:50 Uhr

Dass viele Vögel im Winter in den Süden ziehen, weißt du bestimmt. Aber wusstest du, dass auch Schmetterlinge ziemlich lange Reisen unternehmen, um den Winter in wärmeren Gegenden zu verbringen? Die Monarchfalter zum Beispiel. Die Tiere sind orange mit schwarzem Muster und weißen Pünktchen. Den Sommer über leben sie im Norden der USA und in Kanada. Dort liegen mehrere große Seen. Im Herbst fliegen sie in die Wälder des Landes Mexiko.

Millionen Monarchfalter sind dann in Schwärmen unterwegs und legen auf ihrer Reise mehrere Tausend Kilometer zurück. Gestern berichteten Naturschützer, dass die ersten Falter in Mexiko angekommen seien. Es hieß, sie seien dieses Jahr etwa eine Woche später dran als sonst. Jetzt suchen sie sich dort die besten Plätze, um zu überwintern. Im Frühling geht es dann wieder Richtung Norden.