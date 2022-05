Kindernachrichten : Scheiben über den Strand fliegen lassen

Auf Sand zu rennen, ist ganz schön anstrengend. Noch mehr aus der Puste kommt man dabei, wenn man versucht, eine Frisbee-Scheibe zu fangen! Genau das haben am Wochenende mehr als 200 Männer und Frauen am Strand von Warnemünde an der Ostsee gemacht.

Dort spielten sie um den Titel des deut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.