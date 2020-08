Hörbuch : Ruby und die geheimnisvolle Insel

Avatar_shz von Ina Reinhart

21. August 2020, 18:42 Uhr

Ruby ist ein besonderes Kind. Als Baby ist sie auf einer kleinen Insel in der Nähe von Irland ausgesetzt worden. Eine Frau hat sie gefunden und aufgezogen. Bei ihr wird sie auch unterrichtet und zur Tierärztin ausgebildet.

Sie und ihre neue Oma haben ein großes Geheimnis. Denn auf der Insel leben magische Fabelwesen. Von denen soll aber niemand etwas erfahren. Das Hörbuch „Ruby Fairygale - Die Hüter der magischen Bucht“ ist schon die zweite Geschichte von Ruby.

Man muss die erste Geschichte aber nicht kennen. Denn du bekommst an den wichtigen Stellen alles erklärt, was am Anfang passiert ist.

Rubys Oma ist krank. Sie muss plötzlich ins Krankenhaus. In der Zeit kommt eine Tierärztin als Vertretung. Doch ihr kann Ruby nicht trauen. Mit den Kobolden und Feen versucht sie herauszufinden, was mit der neuen Ärztin los ist.

Die fantasievolle Geschichte ist sehr witzig geschrieben. Wer Fantasy-Geschichten mag, kann sich auch auf diese freuen. Sie macht beim Zuhören so viel Spaß, dass man schon auf die nächste Geschichte von Ruby Fairygale wartet.

Kira Gembri, „Ruby Fairygale – Die Hüter der magischen Bucht“. Ab 10 Jahren. 3 CDs. 16 Euro. Verlag: Jumbo Neue Medien.