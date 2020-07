Spieltipp : Rollender Ritter

Bei „Slide Quest“ müsst ihr geschickt sein.

08. Juli 2020, 18:07 Uhr

Das Königreich ausgerechnet auf einer Wippe zu gründen, war vielleicht doch keine so gute Idee. Doch nun ist es so und bereitet den Bewohnern jede Menge Unannehmlichkeiten. Das ganze Land ist eine große wacklige Ebene. Ringsherum sitzt ihr, an jeder Seite der Spielfläche befindet sich ein Hebel. Diesen bedient ihr, um eure Seite des Gebietes entweder anzuheben oder abzusenken.

Warum tut ihr das? Weil auf der Fläche rastlos ein Ritter herumrollt und im Reich für Ordnung sorgt. Man ahnt ja gar nicht, wie viele Schurken da im Laufe der Zeit auftauchen! Sie alle müssen von der Ritterfigur in Gruben gestoßen werden. Dabei darf der rollende Held natürlich nicht selbst abstürzen, muss Hindernisse geschickt umkurven, und besondere Sorgfalt erfordern die kippligen Dynamitstangen, die hier und da im Weg herumstehen. Bloß keine umwerfen! Spannung pur!

Viel Fingergefühl und perfektes Teamwork sind gefragt, um den Ritter millimetergenau an Schluchten balancieren zu lassen und ihm im Kampf gegen die Gauner genug Schwung zu geben – aber nicht zu viel. Bei Erfolg steigt ihr ins nächste Level auf. Zwanzig verschiedene gibt es. Jedes bringt einen anderen Untergrund mit anderen dreidimensionalen Elementen und wechselnden Aufgaben ins Spiel.

Jean-François Rochas und Nicolas Bourgoin, „Slide Quest“. Für einen bis vier Spieler ab 7 Jahren. 28 Euro. Verlag: Blue Orange.