Kina-Reporter-Adventskalender : Robertas Weihnachtsfest

Kina-Reporterin Viviane feiert mit einem Gast – und lernt dabei viel über das Christfest in Italien.

von Viviane Reschke

18. Dezember 2018, 01:08 Uhr

Weihnachten an einem fremden Ort, mit Leuten, die eine andere Sprache sprechen, zu feiern, ist vielleicht nicht immer leicht. Zurzeit ist Roberta bei uns, sie ist eine Austauschschülerin aus Italien, genauer gesagt von Sardinien, und 17 Jahre alt. Sie wird bis Juli in Deutschland bleiben.

Bei Roberta zu Hause ist Weihnachten ein bisschen anders. Denn in Italien beginnt das Fest erst am 25. Dezember, also hat der italienische Adventskalender auch 25 Türen.

Genauso wie bei uns feiert man Weihnachten mit der Familie, doch das traditionelle Essen ist nicht in jeder Region gleich. Bei Roberta auf Sardinien isst man traditionell Schweinefleisch, doch sie hat auch Familie in der Nähe von Venedig. Dort wird an Weihnachten Fisch gegessen. Der Weihnachtsmann kommt wie in England in der Nacht.

Die Kina-Reporter haben einen besonderen Adventskalender vorbereitet: Jeden Tag haben sie Tipps, Rezepte oder Geschichten für die Kina-Leser.

In einigen Städten in Norditalien – in Bergamo, Brescia und Verona – wird auch am 13. Dezember Santa Lucia gefeiert. Schon am 8. Dezember haben die Italiener ihren Weihnachtsbaum mit bunten Farben geschmückt. Doch warum schon am 8. Dezember? Das ist der Feiertag Maria Empfängnis, an dem die Mutter von Jesus geehrt wird. In Italien ist das ein gesetzlicher Feiertag, an dem die Kinder sogar schulfrei haben.

Während es bei uns zu Weihnachten Aussicht auf Schnee gibt, ist das Wetter in Robertas Heimat auch zu dieser Zeit meist nicht so kalt. Doch sie freut sich darauf, das Fest bei uns zu erleben.

Austauschschülerin Roberta ist für ein Schuljahr in Tarp ist. Wenn du mehr über das Austauschprojekt wissen möchtest, dann schau auf der Homepage des Vereins Experiment e.V. vorbei.