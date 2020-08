Buchtipp : „RMPFF!“ – Wildschweine im Glück

Avatar_shz von dpa

31. August 2020, 00:00 Uhr

Oswald und Fernanda Keiler leben im Wald, denn sie sind Wildschweine. Doch ab und zu haben sie Lust, in Schaukelstühlen zu sitzen und Schoko-Kuchen zu futtern. Da trifft es sich gut, dass das Ehepaar Grunz ein Wochenende am Strand gewonnen hat.

Kaum sind die Menschen weg, ziehen die Keilers in das einsame, kleine Haus auf dem Land. Sie freuen sich darauf, einmal in echten Betten schlafen zu können und es warm zu haben. Sogar die Pantoffeln passen ihnen! Die Keilers erleben gemütliche zwei Tage. Darum geht es in dem Buch „Die Keilers machen sich breit“.

Doch auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende. Die Wildschweine müssen sich beeilen, das Haus zu verlassen, bevor die beiden Menschen zurückkehren. Das Problem: Es herrscht völliges Chaos. Ob sie rechtzeitig mit dem Aufräumen und Putzen fertig werden?

Es macht Spaß, das Buch zu lesen. Erstens ist es saulustig, zweitens hat es viele Bilder und nicht so viel Text. Anfang und Ende der Geschichte bestehen sogar aus einer Folge von Bildern, ganz ohne Text.

Alice Keller (Text)/ Veronica Truttero (Illu.): „Die Keilers machen sich breit“. Ab 7 Jahren. 66 Seiten. 9,95 Euro. Verlag: Beltz & Gelberg.