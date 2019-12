Sonnenfinsternis : Ring statt Scheibe

Avatar_shz von Ina Reinhart

26. Dezember 2019, 15:22 Uhr

Riad | Ein gelb gefüllter Kreis, vielleicht noch mit ein paar Strahlen rundherum: So sieht die Sonne meistens aus, wenn man sie zeichnet. Doch am Donnerstag sah die Sonne aus wie ein goldener Ring, mal schwarz in der Mitte mal orange.

Allerdings galt das nur für Leute, die im Nordosten von Afrika und vielen Teilen Asiens in den Himmel schauten. Sie sahen eine sehr seltene Stellung von Sonne und Mond.

Dabei hatte sich Mond vor die Sonne geschoben und warf so einen Schatten auf die Erde. Zwar ist der Mond eigentlich viel kleiner als die Sonne. Aber dafür ist die Sonne sehr viel weiter von der Erde entfernt.

So kam es, dass der Mond die Sonnenscheibe fast verdecken konnte. Aber nur fast, ein leuchtender Ring blieb sichtbar. Das Ganze dauerte nur wenige Minuten. Danach erschien die Sonne wieder wie immer.