Paw Patrol live : Retter mit vier Pfoten

Otto und Leni stellen die Fernseh-Serie Paw Patrol vor. Bald sind die Hunde auch live auf der Bühne zu sehen.

von Leni Schulte und Otto Löwe

21. Februar 2020, 19:02 Uhr

Flensburg/Kiel | Die Paw Patrol ist eine Serie mit Ryder, das ist ein Junge, der der Chef von acht tollen Hunden ist. Ryder darf sogar schon Quad fahren, obwohl er noch nicht erwachsen ist. Die Folgen sind richtig spannend, weil die Hunde fliegen können oder irgendwas anderes besonderes machen. Am Ende retten Ryder und seine Hunde immer Leute oder Wale.

Paw Patrol kommt nach Kiel

Paw ist das englische Wort für Pfote und Patrol heißt auf Deutsch Patrouille oder Streife. Die Paw Patrol ist also die Pfotenstreife – und die gibt es bald live auf der Bühne zu sehen. Die Show „Paw Patrol live: Das große Rennen“ kommt am 7. März nach Kiel. Um 11 und um 14 Uhr beginnen die beiden Shows in der Sparkassen-Arena.

Wer dabei sein möchte, findet Informationen und Karten unter www.pawpatrollive.de.

Manchmal lösen sie auch richtig, richtig spannende Fälle. Die Folgen sind natürlich nicht echt, weil die Hunde bei Paw Patrol reden können. Echte Hunde können das nicht.

Paw Patrol Live / FKC Scorpio

Otto findet Chase am besten, weil das ein Schäferhund und der Anführer ist. Leni mag Skye am liebsten, weil sie fliegen kann und weil Everest, das andere Mädchen, nur bei manchen Folgen mitmacht. Außer den beiden gibt es noch Zuma, Rubble, Everest, Rocky, Marshall und Tracker. Ryder nennt sie alle immer Fellfreunde. Manchmal ist es wirklich sehr spannend, aber auch immer cool.